Fatih’te polise bıçaklı saldırı: Şüpheli işte böyle etkisiz hale getirildi!

Aksaray Mahallesi'nde, şüpheli M.B. (29) yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.

Polise bıçaklı saldırı: İşte böyle etkisiz hale getirildi!

Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.