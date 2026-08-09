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Giriş Tarihi: 9.08.2026 19:57 Son Güncelleme: 9.08.2026 20:54

Fatih'te polise bıçaklı saldırı: Şüpheli işte böyle etkisiz hale getirildi!

İstanbul Fatih'te polis memuruna bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA Yaşam
Fatih’te polise bıçaklı saldırı: Şüpheli işte böyle etkisiz hale getirildi!
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Aksaray Mahallesi'nde, şüpheli M.B. (29) yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.

Polise bıçaklı saldırı: İşte böyle etkisiz hale getirildi!

Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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#İSTANBUL #FATİH

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Fatih'te polise bıçaklı saldırı: Şüpheli işte böyle etkisiz hale getirildi!
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