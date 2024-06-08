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Giriş Tarihi: 8.6.2024 12:05 Son Güncelleme: 8.6.2024 12:36

Fatih'te tramvay yolunda kaza yolcuları perişan etti

İstanbul  Fatih’te Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın, Beyazıt mevkiinde bir aracın tramvay yoluna girip arızalanması ile seferler kısa süreliğine durdu. Seferler durunca yolcular tramvaydan inip başka bir durağa yürümek zorunda kaldı. Aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fatih’te tramvay yolunda kaza yolcuları perişan etti

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Beyazıt Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. T1 Kabataş- Bağcılar arasındaki tramvay yolunun Beyazıt durağı mevkiine giren bir banka aracı kaza yaptı.

Kazanın etkisiyle seferlerde aksamalar yaşanırken Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi. Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.

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Fatih'te tramvay yolunda kaza yolcuları perişan etti
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