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Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:19 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:31

Fatma Girik'in cenaze törenine kar engeli

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Fatma Girik’in cenaze törenine kar engeli

Yeşilçamın efsane oyuncusu Fatma Girik’in cenaze töreni yağan yoğun kar nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede covid-19 nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlenecekti. Fakat İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen ve yolları kapatan yoğun kar nedeniyle Cenaze töreni hava şartlarına göre ileri bir tarihe ertelendi.

Fatma Girik'in son yolculuğuna uğurlanması beklenirken sabah saatlerinde ailesinin talimatı ile Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan tören ve sonrasında Teşvikiye caaminde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazı ve akabinde Bodruma gönderilmesi yağan yoğun kar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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Fatma Girik'in cenaze törenine kar engeli
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