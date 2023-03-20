Fatma hemşire ve kızından acı haber

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 6 gün önce yaşanan sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan iki aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenleri bulundu. Ömerova Deresi'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, önce Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaştı. 1.5 yaşındaki Zeynep Zümra'nın cansız bedeni ise, Boyundere Köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu. Fatma Tekdal'ın annesi Selma ve kardeşi Emine Sarıkaya'nın cesetleri ilk gün bulunmuştu. Şanlıurfa'da yaşanan selde ise 16 kişi yaşamını yitirmişti. Böylece sel felaketinde toplam can kaybı 20'ye yükseldi.