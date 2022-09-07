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Giriş Tarihi: 7.9.2022

‘Faul yaptın’ cinayeti

İstanbul’da inşaat işçileri ile mahalleli halı saha maçı yaptı. Maçta faul nedeniyle tartışma çıktı. Mahalleli inşaatı bastı. Olayla ilgili olmayan işçi Emin Anlı öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ABİDİN YEL
HAMZA ALP
‘Faul yaptın’ cinayeti
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz gün inşaatta çalışan işçiler ile mahallenin gençleri arasında futbol maçı yapıldı.
Maçta rakipler faul yüzünden birbirine girdi. İddiaya göre, maçın ardından mahalleli öfkesini alamayıp inşaatı bastı. Olayla hiç alakası olmayan işçi Emin Anlı (18) kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ekmek parası kazanmak için geldiği İstanbul'da cinayete kurban giden gencin cenazesi memleketi Kars'ın Digor ilçesine gönderildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



ÜÇ ŞEHİRDE ÜÇ CİNAYET
Şırnak'ın Cizre ilçesinde akraba olan iki aile arasında alacak-verecek iddiasıyla çıkan tartışmada Mehmet Zeki Y., tabanca ile ateş etti. Yaralanan 3 kişiden Reber Biliç hayatını kaybetti. Biliç'in kayınbiraderi olan Mehmet Zeki Y. polise teslim oldu.



Ordu'nun Saraçlı Mahallesi'nde Erdal Ö., husumetli olduğu amcasının oğlu Birol Ö. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Erdal Ö., Birol Ö.'nün boğazını kesti. Birol Ö. ölürken, Erdal Ö. olay yerine 10 metre uzakta yaralı bulundu.
Malatya'da bir otoparkta bıçaklanan Cahit Varol hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Z.A. (17) Çocuk Şube'ye teslim edildi.

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‘Faul yaptın’ cinayeti
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