Feci kazada 3 kişi ölmüştü: TIR sürücüsü tutuklandı

Kaza Orhangazi İznik Karayolu, Boyalıca mahallesi içinde dün sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Örnek (23) idaresindeki 06 CUF 534 plakalı Tır İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, Boyalıca mahallesi girişindeki virajda dorsesi kayarak karşı yönden gelmekte olan Osman Kaya (59) idaresindeki 16 LMM 49 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Tır dorsesinin çarpması ile savrulan ve içinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya ile birlikte Bedriye Copşkun (70), Furkan Kaya (5) araç içinde hayatını kaybetti. Kazada yine aynı hafif ticari araç içinde yer alan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ve Gülseren Akyüz (26) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. yaralılardan Sebiha Coşkun, Gülseren Akyüz ve Hatice Kaya ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muhlis Coşkun İznik devlet hastanesine sevkedildi.

Tır sürücüsü tutuklandı

Kaza sonrasında Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Doğukan Örnek ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.