FED faiz kararı belli oluyor! Masada istihdam ve enflasyon var

FED sadece ABD ekonomisini değil, tüm dünya ekonomilerini ilgilendiren bir merkez bankası. Altın, tahvil ve hisse senedi yatırımcıları faiz kararını büyük bir merakla bekliyor. ABD'nin makroekonomik görünümüne ilişkin verileri takip edilirken FED faiz kararı ne yönde olacak?
İŞSİZLİK VERİLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ
ABD'de faiz kararlarının enflasyonla beraber en önemli belirleyicilerinden biri istihdam. FED'in faiz kararı verirken işsizlik göstergelerinin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. JP Morgan baş ABD ekonomisti Michael Feroli'ye göre istihdamda bir süredir devam eden yavaşlama göz ardı edilemeyecek boyutlara geldi.
İstihdam da soğuma, işten çıkarmaların artması ve ekonomideki yavaşlama faiz indirimleri için itici bir güç olacak. Goldman Sachs raporuna göre, iş gücü piyasasında arz istihdam artışını karşılamaktan uzak. Öte yandan işsizlik oranı art arda üç ay yükselerek %4,4 seviyesine çıktı.
ENFLASYON İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
İstihdam piyasasında görünüm durgunlaşırken yapışkan enflasyon oranları da FED Başkanları arasında ayrışmaya neden oluyor. Feroli'ye enflasyonun hızlı bir şekilde hedefe çekilmesi düşük bir ihtimal olarak masada duruyor.
Çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde kalması bekliyor. Böyle bir tabloda FED'in faiz indirim alanı da daralacak. Bu da sınırlı bir faiz indirim döngüsüne işaret ediyor. Fed'in 2026 boyunca temkinli bir duruş sergilemesi muhtemel görünüyor.
52 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ
Öte yandan piyasalar Federal Rezerv'in Aralık 2025'te faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,5-%3,75 aralığına indirecek. Böyle bir hamlenin yapılması halinde borçlanma maliyetleri 2022'den bu yana en düşük seviyeye indirecek. Karar vericiler kapanma nedeniyle ertelenen veya askıya alınan önemli verilere erişemeden kararı açıklayacak.
Öte yandan güncellenen nokta grafiği ve politika yapıcıların 2026 yılı faiz oranı beklentileri de dikkat çekecek. Piyasalar şu anda Mart ve Eylül aylarında olmak üzere, gelecek yıl yaklaşık iki çeyrek puanlık ek indirim bekliyor.
YENİ FED BAŞKANI KİM OLACAK?
Powell'in görev süresi gelecek mayıs ayından bitecek. Trump zaman zaman hakarete varan açıklamalarından nasibini alan Powell her şeye rağmen görev süresinin dolmasını bekliyor. Powell'in ardından FED başkanlık koltuğuna oturması beklenen en güçlü isim Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett.
Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.
Trump "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.