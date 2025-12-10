FED faiz kararı belli oluyor! Masada istihdam ve enflasyon var

İŞSİZLİK VERİLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

ABD'de faiz kararlarının enflasyonla beraber en önemli belirleyicilerinden biri istihdam. FED'in faiz kararı verirken işsizlik göstergelerinin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. JP Morgan baş ABD ekonomisti Michael Feroli'ye göre istihdamda bir süredir devam eden yavaşlama göz ardı edilemeyecek boyutlara geldi.

İstihdam da soğuma, işten çıkarmaların artması ve ekonomideki yavaşlama faiz indirimleri için itici bir güç olacak. Goldman Sachs raporuna göre, iş gücü piyasasında arz istihdam artışını karşılamaktan uzak. Öte yandan işsizlik oranı art arda üç ay yükselerek %4,4 seviyesine çıktı.