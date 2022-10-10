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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:05

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında toplantı var mı? 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, beklentiler ne?

Küresel piyasaların bu ay da gündeminde FED faiz kararı bulunuyor. Ekim ayında toplantı olmayacağı bilinirken altın, kripto para, petrol ve diğer birçok alanı yakından ilgilendiren kararla ilgili olarak “FED faiz kararı açıklandı mı, Ekim’de toplantı var mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Bir süredir faizlerde arttırım politikasını sürdüren ABD merkez bankası’ndan önümüzdeki ay için de faizlerde artış ve enflasyon mesajı geldi. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte detaylar.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında toplantı var mı? 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, beklentiler ne?

FED faiz kararı toplantısı için geri sayım resmen başladı. Son olarak ABD merkez bankası kurul üyesi Waller "Gelecek yılın başlarında ek artırımlar bekliyorum" dedi ve Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faizlerdeki artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti. Bu noktada ise "FED faiz kararı açıklandı mı, Ekim'de toplantı var mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve kararla ilgili gelen açıklamaların detayları.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTISI EKİM'DE OLACAK MI?

FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmayacak.Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu ifade etti.

EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR
Kurul üyesi Christopher Waller da "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi ve Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında toplantı var mı? 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, beklentiler ne?
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