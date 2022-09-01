FED faiz kararı bekleniyor. Eylül ayında düzenlenecek toplantıya kısa süre kala piyasaların gözü ABD merkez bankasının faizlerde uygulayacağı karara çevrildi. Bu noktada "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Bilindiği üzere son olarak Eylül ayında faizlerde 50 puanlık artışa gidebileceği gündeme gelmişti. Peki, 2022 FED faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...