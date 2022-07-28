Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı sonrası altın fiyatları arttı mı, düştü mü? 28 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 07:15

FED faiz kararı sonrası altın fiyatları arttı mı, düştü mü? 28 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı açıklandı. İki gün süren FED toplantısı sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. FED 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Faiz kararının açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altında anlık rakamlara bakıldığında yükseliş grafiği görülüyor. 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün ata altın 6 bin 798 TL olarak görülürken tam altın ise 6 bin 624 TL'ye yükseldi. Peki; Bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 28 Temmuz 2022 canlı ve güncel altın fiyatları!

FED faiz kararı sonrası altın fiyatları arttı mı, düştü mü? 28 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı, iki gün süren toplantının ardından açıklandı. Açıklamaya göre; FED 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. FED faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalardaki son durum merak edilirken gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün güne 988 TL seviyelerinde başlayan gram altın, FED'in faiz kararı sonrası 997 TL seviyelerine kadar çıktı, 22 ayar bilezik ise 948 TL'yi gördü. Başta yatırımcılar olmak üzere vatandaşlar canlı altın fiyatları araştırmasına çıktı. Peki; 28 Temmuz 2022 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatı rakamları!

CANLI ALTIN FİYATLARI – 28 TEMMUZ 2022

İşte, altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 910,87

SATIŞ: 948,03

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.691,00

SATIŞ: 6.798,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.633,00

SATIŞ: 6.733,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.521,00

SATIŞ: 6.625,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.260,00

SATIŞ: 3.324,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.635,00

SATIŞ: 1.661,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 997,61 TL

SATIŞ: 997,79 TL

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FED faiz kararı sonrası altın fiyatları arttı mı, düştü mü? 28 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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