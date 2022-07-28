Son dakika! 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı, iki gün süren toplantının ardından açıklandı. Açıklamaya göre; FED 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. FED faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalardaki son durum merak edilirken gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün güne 988 TL seviyelerinde başlayan gram altın, FED'in faiz kararı sonrası 997 TL seviyelerine kadar çıktı, 22 ayar bilezik ise 948 TL'yi gördü. Başta yatırımcılar olmak üzere vatandaşlar canlı altın fiyatları araştırmasına çıktı. Peki; 28 Temmuz 2022 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatı rakamları!

İşte, altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar...