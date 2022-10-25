FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2022: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. . ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla beraber faiz arttırım politikasının devam edeceği de kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik toplantı bilindiği üzere Ekim ayında olmayacak. İşte FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.
FED FAİZ KARARI TOPLANTISI EKİM'DE OLACAK MI?
FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmayacak. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.
İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu ifade etti.
EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR
Kurul üyesi Christopher Waller da "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi ve Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.
Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)