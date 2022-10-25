FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2022: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. . ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla beraber faiz arttırım politikasının devam edeceği de kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik toplantı bilindiği üzere Ekim ayında olmayacak. İşte FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.