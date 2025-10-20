Haberler Yaşam Haberleri FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025-2026: Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarihler!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 21:30

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025-2026: Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarihler!

ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, küresel finans piyasalarının gündeminde kritik bir yer tutuyor. Piyasalar, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında her biri 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını neredeyse kesin olarak öngörürken, 2026 yılı boyunca toplamda üç kez faiz indirimine gideceği yönündeki tahminler de güç kazanıyor. Peki, Fed’in yeni faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025-2026: Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarihler!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yaklaşırken, finans piyasalarında heyecan dorukta. Piyasaların gözü, Powell'ın açıklamalarında ve Fed'in adımlarında. Geçtiğimiz hafta Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı, bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda sona erebileceğine dikkat çekti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte bilinmesi gerekenler.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde açıklayacak. Kararın resmi olarak duyurulması ise 29 Ekim 2025 saat 21.00'de yapılacak.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4–4,25 aralığına çekti ve yılın ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtti. Powell, ülke ekonomisine dair değerlendirmesinde, "Enflasyon hâlâ yükselişte ve bu durumun uzun süre devam etme riski var. Ancak iş gücü piyasası şu anda önemli ölçüde aşağı yönlü riskler sergiliyor," ifadelerini kullandı.

Powell'ın açıklamaları, piyasalarda risk iştahını artırırken, Fed'in politika faizinde gevşeme olasılığını da güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in Ekim ve Aralık toplantılarında faizleri 25'er baz puan düşürmesini büyük ölçüde kesin olarak öngörürken, 2026 yılı boyunca toplam üç faiz indirimi yapılacağı beklentisi de güç kazandı.

Ayrıca geçen hafta yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik karşısında indirim ve kampanyalara yönelmeye devam ettiği vurgulandı. Raporda, yüksek tarifeler ve zayıflayan genel talep nedeniyle ekonomik koşulların hâlâ zorlayıcı olduğu kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025-2026: Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarihler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz