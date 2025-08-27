FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Powell, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü seyrettiğini, istihdam tarafında ise risklerin azaldığını belirtti. Ayrıca, para politikasının önceden belirlenmiş bir yol izlemediğini vurgulayarak, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca güncel veriler ve ekonomik risk değerlendirmelerine göre alacaklarını ifade etti.

Sempozyum öncesinde diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalar tarafından yakından izlendi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, bir para politikası kararı alsalar faizleri düşürmeyi desteklemeyeceklerini belirtti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Austan Goolsbee ise gelen ekonomik verilerin karmaşık sinyaller verdiğini ve enflasyon göstergelerinin beklentiler açısından "tatmin edici olmadığını" söyledi. Goolsbee, Fed'in hâlâ yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu ekledi.

Tüm bu açıklamalar sonrasında para piyasalarında eylül ayı toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 75'e yükselirken, yıl sonuna kadar toplam iki faiz indirimi beklentisi sürdürülüyor.