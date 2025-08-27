FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayında faiz oranlarında indirime gitmesi beklenen politikalarıyla yatırımcıların odağında. Piyasalarda yapılan analizler, eylül toplantısında Fed'in faizleri düşürme olasılığının yüzde 75 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ayrıca yılın geri kalanında toplam iki faiz indirimi yapılacağı öngörüsü devam ediyor. İşte, FED'in Eylül 2025 toplantısına dair detaylar ve beklentiler.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayında düzenleyeceği toplantı ile faiz politikasını açıklayacak. 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından faiz kararının 17 Eylül akşamı saat 21.00 civarında duyurulması bekleniyor.
FED FAİZ BEKLENTİLERİ GÜNDEMDE
ABD'nin korumacı ticaret politikalarının enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler, merkez bankalarının gündeminde önemini koruyor. Bu kapsamda, geçen hafta Wyoming eyaletinde Kansas City Fed ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, yatırımcıların yakın takibinde oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, sempozyumdaki konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan ifadeler kullandı ve "Politikanın hâlihazırda sıkı seyretmesi, temel ekonomik görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzda ayarlamalar yapmamızı gerektirebilir." dedi.
Powell, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü seyrettiğini, istihdam tarafında ise risklerin azaldığını belirtti. Ayrıca, para politikasının önceden belirlenmiş bir yol izlemediğini vurgulayarak, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca güncel veriler ve ekonomik risk değerlendirmelerine göre alacaklarını ifade etti.
Sempozyum öncesinde diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalar tarafından yakından izlendi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, bir para politikası kararı alsalar faizleri düşürmeyi desteklemeyeceklerini belirtti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Austan Goolsbee ise gelen ekonomik verilerin karmaşık sinyaller verdiğini ve enflasyon göstergelerinin beklentiler açısından "tatmin edici olmadığını" söyledi. Goolsbee, Fed'in hâlâ yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu ekledi.
Tüm bu açıklamalar sonrasında para piyasalarında eylül ayı toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 75'e yükselirken, yıl sonuna kadar toplam iki faiz indirimi beklentisi sürdürülüyor.