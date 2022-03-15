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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Fedakâr sağlıkçıya Erdoğan’dan plaket

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Fedakâr sağlıkçıya Erdoğan’dan plaket
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı hastayı sırtında taşıyan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Emrah Takımsu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden hediyesini aldı. Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesinde 87 yaşındaki tansiyon hastası Fatma Üzdiyen'in yaşadığı evin bulunduğu sokağa kar ve buzlanma nedeniyle ambulans giremeyince Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Emrah Takımsu, hastayı sırtında ambulansa taşımıştı. Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre yüksekliğindeki karda hastayı ambulansa ulaştıran sağlık görevlisinin bu görüntüleri İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine Emrah Takımsu, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile birlikte davet edildi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emrah Takımsu'ya hediyesini verdi.

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Fedakâr sağlıkçıya Erdoğan’dan plaket
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