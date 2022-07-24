Feleknaz annenin tek isteği kızı Rukiye’nin duyması



Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım isteyen anne Feleknaz Bal, "Kızım doğuştan işitme engelli; ne konuşuyor ne de duyuyor. 7 yaşındayken Ankara'ya tedaviye götürdüm. Burada damağından ameliyat olduktan sonra kulaklarından da ameliyat olması gerekiyordu. Ancak imkanlarım olmadığı için kızım ameliyat olamıyor. Kızım kulaklarından ameliyat olursa hem duyacak hem de konuşacak. Eşim hamallık yapıyor bir gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor. Devletin kızıma verdiği engelli maaşıyla geçiniyoruz. Hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz" dedi (DHA)