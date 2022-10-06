Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde başarılarına devam ediyor. İlk iki maçından bir galibiyet bir beraberlik alan Fener, evinde grubun nispeten en güçsüz rakibini zorlanmadan geçmek istiyor. Sporseverler, Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
FENERBAHÇE GRUBTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda birinciliği Rennes ile sürdürüyor. İlk maçında Dinamo Kiev'i son dakikada attığı golle 2-1 geçen Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Rennes ile 2-0'dan 2-2'ye getirerek Fransa'dan beraberliği getirdi.
FENERBAHÇE AEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe AEK maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
6 Ekim 2022: Fenerbahçe - AEK Larnaca
12 Ekim 2022: AEK Larnaca – Fenerbahçe
27 Ekim 2022: Fenerbahçe – Rennes
3 Kasım 2022: Dinamo Kiev – Fenerbahçe
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Bayındır; Serdar Aziz, Szalai, Henrique; Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Alioski; İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia