Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 6.10.2022 20:24 Son Güncelleme: 6.10.2022 20:24

Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. B Grubu’nda liderliği elinden bırakmayan sarı kanarya, Rennes ve Dinamo Kiev maçlarını kaybetmeden geçti. Sıra AEK Larnaca maçında. Sporseverler Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. UEFA Avrupa Lig maçları gelecek hafta da devam edecek. Peki, Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı Exxen'de mi TV8,5'ta mı? İşte detaylar…

Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde başarılarına devam ediyor. İlk iki maçından bir galibiyet bir beraberlik alan Fener, evinde grubun nispeten en güçsüz rakibini zorlanmadan geçmek istiyor. Sporseverler, Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GRUBTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda birinciliği Rennes ile sürdürüyor. İlk maçında Dinamo Kiev'i son dakikada attığı golle 2-1 geçen Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Rennes ile 2-0'dan 2-2'ye getirerek Fransa'dan beraberliği getirdi.

FENERBAHÇE AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi AEK mücadelesi 6 Ekim 2022 perşembe saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe AEK maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

6 Ekim 2022: Fenerbahçe - AEK Larnaca

12 Ekim 2022: AEK Larnaca – Fenerbahçe

27 Ekim 2022: Fenerbahçe – Rennes

3 Kasım 2022: Dinamo Kiev – Fenerbahçe

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Bayındır; Serdar Aziz, Szalai, Henrique; Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Alioski; İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia

AEK:

Piric; Christoforou; Tomovic, Milicevic, Englezou; Ledes, Oier; Faraj, Altman, Gyurcso; Trickovski

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Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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