Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde başarılarına devam ediyor. İlk iki maçından bir galibiyet bir beraberlik alan Fener, evinde grubun nispeten en güçsüz rakibini zorlanmadan geçmek istiyor. Sporseverler, Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...