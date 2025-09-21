FENERBAHÇE BAŞKANI BELLİ OLUYOR! 2025 Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya

Fenerbahçe Başkanlık seçim sonuçları taraftarlar tarafından takip ediliyor. Kulüp, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenliyor. Başkan adayı Sadettin Saran, destekçileriyle bir araya gelirken, mevcut Başkan Ali Koç da salonda süreci izliyor. Gelişmeler taraftarlar ve camia tarafından yakından takip ediliyor. Şimdi gözler, Fenerbahçe yeni başkanın ne zaman açıklanacağı ve kim olacağı sorusuna çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu?