FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2025 | Ali Koç ve Sadettin Saran oy oranları: Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tüm heyecanıyla devam ediyor. Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki oy oranları, Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek. Taraftarlar ve kulüp camiası, seçim sonuçlarını yakından takip ediyor.Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu?
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül'de başladı ve 21 Eylül'de sona erecek. Başkanlık seçimi, Ali Koç ile Sadettin Saran arasında ikinci gün gerçekleştirilecek.
Toplantı, 21 Eylül'de saat 10:30'da Chobani Stadyumu ile bitişik eski Kenan Evren Lisesi arazisinde, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul'da düzenlenecek ve seçim sonuçları canlı olarak FB TV'den yayınlanacak. Üyeler oylarını 10:00-17:00 saatleri arasında kullanabilecek.
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan bugün netleşecek. Mevcut Başkan Ali Koç yeniden aday olurken, Sadettin Saran da kulübün 34. başkanı olmak için yarışıyor. Oylamanın ardından akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı açıklanacak.
