FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2025 | Ali Koç ve Sadettin Saran oy oranları: Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tüm heyecanıyla devam ediyor. Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki oy oranları, Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek. Taraftarlar ve kulüp camiası, seçim sonuçlarını yakından takip ediyor.Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu?