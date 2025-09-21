Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2025 | Ali Koç ve Sadettin Saran oy oranları: Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak?
Giriş Tarihi: 21.9.2025 10:45

Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile başkanlık seçim sürecini sürdürüyor. Başkan adayı Sadettin Saran, genel kurulda destekçileriyle bir araya gelirken, mevcut Başkan Ali Koç da salonda süreci yakından izliyor. Gelişmeler, kulüp camiası ve taraftarlar tarafından dikkatle takip ediliyor.Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları merak konusu. Ali Koç ve Sadettin Saran oy oranları, seçimin galibini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak? İşte Ali Koç ve Sadettin Saran oy oranları…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül'de başladı ve 21 Eylül'de sona erecek. Başkanlık seçimi, Ali Koç ile Sadettin Saran arasında ikinci gün gerçekleştirilecek.

Toplantı, 21 Eylül'de saat 10:30'da Chobani Stadyumu ile bitişik eski Kenan Evren Lisesi arazisinde, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul'da düzenlenecek ve seçim sonuçları canlı olarak FB TV'den yayınlanacak. Üyeler oylarını 10:00-17:00 saatleri arasında kullanabilecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Fenerbahçe başkan adayları: Ali Koç ve Sadettin Saran oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLDU? OY ORANLARI BEKLENİYOR!

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan bugün netleşecek. Mevcut Başkan Ali Koç yeniden aday olurken, Sadettin Saran da kulübün 34. başkanı olmak için yarışıyor. Oylamanın ardından akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı açıklanacak.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

