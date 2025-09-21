Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2025 Fenerbahçe başkanı Ali Koç mu Saadettin Saran mı olacak?

Fenerbahçe Başkanlık seçim sonuçları taraftarlar tarafından takip ediliyor. Kulüp, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenliyor. Başkan adayı Sadettin Saran, destekçileriyle bir araya gelirken, mevcut Başkan Ali Koç da salonda süreci izliyor. Gelişmeler taraftarlar ve camia tarafından yakından takip ediliyor. Şimdi gözler, Fenerbahçe yeni başkanın ne zaman açıklanacağı ve kim olacağı sorusuna çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu?
Fenerbahçe Başkanlık seçimi 20-21 Eylül 2025'te yapılacak. Genel Kurul sabah 10.30'da başlıyor, oy kullanma işlemleri 10.00-17.00 saatleri arasında toplam 50 sandıkta gerçekleştiriliyor. Oylar, genel kurul divan başkanının yönetiminde sayıldıktan sonra gün sonunda yeni başkan resmen açıklanacak.
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman
Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.