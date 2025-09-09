Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!

Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu yıl 38. kez sahibini bulacak. Karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu mücadele sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olacak. İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı tarihi, saati ve biletleri hakkında merak edilenler:
Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası; Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.
2025-2026 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş GAİN arasında oynanacak.
Maçın yayın kanalı henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı biletleri ise 9 Eylül Salı günü satışa çıkıyor.