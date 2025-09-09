Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 11:33

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali, bu sezonun ilk prestijli basketbol karşılaşması olarak dikkat çekiyor. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek. Basketbolseverler bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu yıl 38. kez sahibini bulacak. Karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu mücadele sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olacak. İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı tarihi, saati ve biletleri hakkında merak edilenler:

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası; Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.

2025-2026 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş GAİN arasında oynanacak.

Maçın yayın kanalı henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı biletleri ise 9 Eylül Salı günü satışa çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko 7 kez müzesine götürürken Beşiktaş 1 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2017 yılında kazanan sarı lacivertlilerin yanı sıra Beşiktaş tek şampiyonluğunu 2012 yılında elde etti.

