Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda potada derbi!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Sinan Erdem’de karşı karşıya geliyor; potada derbi heyecanı için geri sayım başladı. Taraftarlar için biletler satışta, gözler sahada taktik ve yıldız oyuncularda olacak. Sarı lacivertliler 8. kez kupayı müzesine götürmek isterken siyah beyazlılar ise kazanırsa kupayı tarihinde 2. kez almış olacak. Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol sezonunu açan prestijli karşılaşma, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu yıl Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre maç, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Sezon öncesi derbi havasında geçen bu mücadelede Fenerbahçe geçmiş başarılarını tekrarlamak isterken; Beşiktaş, zorlu rakibini mağlup ederek sürpriz yapmak istiyor. İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı tarihi ve bilet fiyatları:

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası; Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.

2025-2026 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş GAİN arasında oynanacak.

Maçın yayın kanalı henüz netleşmezken biletler ise satışta:

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI BİLET FİYATLARI

Saha İçi 1. Sıra - 15000.00 TL

Saha İçi 2. Sıra - 12500.00 TL

Saha İçi 3. Sıra - 10000.00 TL

1. Kategori - 2000.00 TL

2. Kategori - 1500.00 TL

3. Kategori - 1250.00 TL

4. Kategori - 1000.00 TL

5. Kategori - 750.00 TL

6. Kategori - 500.00 TL

7. Kategori - 350.00 TL

8. Kategori - 250.00 TL

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak son sezona damgasını vurdu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçmişte 7 kez müzesine götürmüş durumda.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Ligi'ni geçtiğimiz sezon ligi ikincilikle tamamlamış ve kupa finalisti olmuş takım olarak çıkacak bu derbiye. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu sezonki mücadelesi merak konusu. Kulübün geçmişte 1 kez bu kupayı kazandığı görülüyor.

