Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda potada derbi!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak son sezona damgasını vurdu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçmişte 7 kez müzesine götürmüş durumda.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Ligi'ni geçtiğimiz sezon ligi ikincilikle tamamlamış ve kupa finalisti olmuş takım olarak çıkacak bu derbiye. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu sezonki mücadelesi merak konusu. Kulübün geçmişte 1 kez bu kupayı kazandığı görülüyor.