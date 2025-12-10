Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? ZTK 1. Hafta derbiye sahne oluyor!

Süper Lig'deki kıyasıya rekabetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası da grup aşamasında eşine az rastlanır bir derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım için de kritik öneme sahip. Değişen ZTK formatında ilk hafta maçları arasında yer alan bu derbi, hem kupadaki iddialarını göstermek hem de moral üstünlüğü sağlamak adına büyük bir fırsat.