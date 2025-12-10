Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? ZTK 1. Hafta derbiye sahne oluyor!

Süper Lig'deki kıyasıya rekabetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası da grup aşamasında eşine az rastlanır bir derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım için de kritik öneme sahip. Değişen ZTK formatında ilk hafta maçları arasında yer alan bu derbi, hem kupadaki iddialarını göstermek hem de moral üstünlüğü sağlamak adına büyük bir fırsat.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftası, unutulmaz bir derbi mücadelesiyle başlıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve saati şu şekilde netleşti:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. Hafta
|Rakip
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|Tarih (Ne Zaman)
|23 Aralık 2025 Salı
|Saat (Saat Kaçta)
|20.30
|Stadyum
|Chobani Stadyumu
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)