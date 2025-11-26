Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi'nde dengeli bir performans sergileyen Fenerbahçe, gruptaki güçlü rakiplerinden Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşma, İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-Lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet almayı ve tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe – Ferencvaros maçı yayın kanalı ve detaylar...