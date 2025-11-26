Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:52

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı yayın kanalı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kritik bir 5. hafta maçına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, gruptaki konumunu güçlendirmek ve üst tura yükselmeyi garantilemek için Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki bu önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe – Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde dengeli bir performans sergileyen Fenerbahçe, gruptaki güçlü rakiplerinden Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşma, İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-Lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet almayı ve tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe – Ferencvaros maçı yayın kanalı ve detaylar...

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en önemli grup maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Türkiye maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor. UEFA, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı için İspanyol hakem Ricardo de Burgos'u görevlendirdi.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

