Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi'nde dengeli bir performans sergileyen Fenerbahçe, gruptaki güçlü rakiplerinden Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşma, İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-Lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet almayı ve tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe – Ferencvaros maçı yayın kanalı ve detaylar...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en önemli grup maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç 20.45'te başlayacak.