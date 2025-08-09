Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? Fenerbahçe rövanş maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor: Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşıyor. Mourinho yönetimindeki takımda gözler yeni transferlerde. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçına dair merak edilenler:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord ile Rotterdam Hollanda'da deplasmanda karşılaştı. 2-1 rakibin üstünlüğü ile biten maçta temsilcimizin tek golünü Amrabat kaydetti.
Eşleşmenin ikinci maçı canlı olarak EXXEN ekranlarından takip edilecek.
Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde play-off turuna yükselecek.
Fenerbahçe'nin rakibi Benfica - Nice eşleşmesinin galibi olacak.
Fenerbahçe'nin tur atlamak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Tek farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak.
Fenerbahçe - Feyenoord maçı biletleri; 11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacak. İşte bilet fiyatları:
KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL