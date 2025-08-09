Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? Fenerbahçe rövanş maçı bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 9.8.2025 10:38 Son Güncelleme: 9.8.2025 10:40

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? Fenerbahçe rövanş maçı bilet fiyatları

2025–26 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord eşleşmesinin rövanşına çıkmaya hazırlanıyor. Hollanda devi Feyenoord ile evinde karşı karşıya gelen sarı lacivertliler ilk maçta mağlubiyet aldı. 2-1'lik avantajı rakibine kaptıran Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde de muhtemel rakipleri belli oldu. Peki; Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? Fenerbahçe rövanş maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor: Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşıyor. Mourinho yönetimindeki takımda gözler yeni transferlerde. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçına dair merak edilenler:

FENERBAHÇE AVANTAJI RAKİBİNE KAPTIRDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord ile Rotterdam Hollanda'da deplasmanda karşılaştı. 2-1 rakibin üstünlüğü ile biten maçta temsilcimizin tek golünü Amrabat kaydetti.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Feyenoord eşleşmesinin ikinci ayağı temsilcimizin evinde Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eşleşmenin ikinci maçı canlı olarak EXXEN ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica - Nice eşleşmesinin galibi olacak.

Fenerbahçe'nin tur atlamak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Tek farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı biletleri; 11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacak. İşte bilet fiyatları:

KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? Fenerbahçe rövanş maçı bilet fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz