Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda? FB - GS derbi maçına geri sayım!

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİ TARİHİ

İki takım ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde, Papazın Çayırı olarak bilinen alanda karşı karşıya geldi. Bu tarihi mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak rekabetin ilk galibiyetini elde etti. O günden bu yana iki kulüp, resmi ve özel olmak üzere 400'ü aşkın kez sahaya çıktı.