Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda? FB - GS derbi maçına geri sayım!

Giriş Tarihi: 29.11.2025 09:38

Süper Lig’de heyecan dorukta! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiye geri sayım başladı. İki takım arasındaki bir puanlık fark, maçın önemini daha da artırıyor. Peki. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte, merak edilen derbinin detayları...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Lig derbisi futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Ligde yalnızca bir puan farkla birbirine yakın durumda olan iki ekip, bu kritik maçta sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİ TARİHİ

İki takım ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde, Papazın Çayırı olarak bilinen alanda karşı karşıya geldi. Bu tarihi mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak rekabetin ilk galibiyetini elde etti. O günden bu yana iki kulüp, resmi ve özel olmak üzere 400'ü aşkın kez sahaya çıktı.

