Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maç saati ve kanalı: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 16:25

Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maç saati ve kanalı: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa arenasında Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kozlarını paylaşacak ve futbolseverler bu kritik karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Mücadele, temsilcimizin İstanbul’daki stadyumunda gerçekleşecek. Bilet satış durumları merak konusu olurken, FB UEFA Avrupa Ligi maç takvimi de yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maç saati ve kanalı: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşılaşmasıyla artıyor. Almanya temsilcisi, İstanbul'da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Taraftarlar maçın yayın kanalı, bilet durumu ve program detaylarını merakla araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Stuttgart maçı yayın kanalı ve detaylar:

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maç saati ve kanalı: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz