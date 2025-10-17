Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maç saati ve kanalı: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşılaşmasıyla artıyor. Almanya temsilcisi, İstanbul'da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Taraftarlar maçın yayın kanalı, bilet durumu ve program detaylarını merakla araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Stuttgart maçı yayın kanalı ve detaylar: