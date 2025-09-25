Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2025 || Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, fikstür!

Fenerbahçe, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Bu eşleşmelerin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi de netleşti. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!