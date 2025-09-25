Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2025 || Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, fikstür!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 24 Eylül Çarşamba günü Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb karşısında çıktı. Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü verecek. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Fenerbahçe, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Bu eşleşmelerin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi de netleşti. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

