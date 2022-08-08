Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? FB'nin muhtemel ilk 11'i!
Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:46 Son Güncelleme: 8.8.2022 14:46

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? FB'nin muhtemel ilk 11'i!

Süper Lig ilk haftada son maç Fenerbahçe ve Ümraniyespor arasında. UEFa Avrupa Ligi’nde mücadele eden Sarı Kanarya Süper Lig’in de şampiyonluk adaylarından biri. Puan toplayarak avantaj kazanmak isteyen sarı lacivertliler Ümraniyespor karşısında ter dökecek. Taraftarlar Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nerede? İşte muhtemel 11’ler ve karşılaşmadan detaylar…

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? FB’nin muhtemel ilk 11’i!

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya şampiyonluk için tam gaz hazırlıklara devam ediyor. Kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak Fenerbahçe sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nerede? İşte Süper Lig fikstür ile detaylar…

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçları arasında yer alan karşılaşma bugün oynanacak.

Tarih: 8 Ağustos 2022 Pazartesi

Saat: 21.45

Yer: Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King

Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Mrsic, Onur Ayık, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

SARI LACİVERTLİLER EKSİKLERİ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR!

Jorge Jesus ilk maçta sakatlıkları sebebiyle 5 oyuncudan yararlanamayacak. Nazım Sangare, Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in yanı sıra yeni transfer Joao Pedro da bu akşam sahada olamayacak.

Tamamen iyileşen ve takımla çalışan Altay Bayındır Ümraniye karşısında kaledeki yerini alacağa benziyor.

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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? FB'nin muhtemel ilk 11'i!
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