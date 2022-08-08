Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? FB’nin muhtemel ilk 11’i!

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya şampiyonluk için tam gaz hazırlıklara devam ediyor. Kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak Fenerbahçe sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nerede? İşte Süper Lig fikstür ile detaylar…
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçları arasında yer alan karşılaşma bugün oynanacak.
Tarih: 8 Ağustos 2022 Pazartesi
Saat: 21.45
Yer: Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King
Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Mrsic, Onur Ayık, Geraldo, Del Valle, Bettaieb
SARI LACİVERTLİLER EKSİKLERİ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR!
Jorge Jesus ilk maçta sakatlıkları sebebiyle 5 oyuncudan yararlanamayacak. Nazım Sangare, Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in yanı sıra yeni transfer Joao Pedro da bu akşam sahada olamayacak.
Tamamen iyileşen ve takımla çalışan Altay Bayındır Ümraniye karşısında kaledeki yerini alacağa benziyor.