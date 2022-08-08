Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? FB’nin muhtemel ilk 11’i!

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya şampiyonluk için tam gaz hazırlıklara devam ediyor. Kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak Fenerbahçe sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nerede? İşte Süper Lig fikstür ile detaylar…