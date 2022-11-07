Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi!

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen play-off eşleşmeleri ardından Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu da yanıt aramaya başladı. Grup maçlarında başarılı bir grafik çizen sarı lacivertliler iddialı ilerleyişe devam ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi, saati ve rakibi…
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.
İşte, maç takvimi…
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
Gruptan birinci çıkarak son 16 turuna gitmeye hak kazanan UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı takvime göre 9-16 Mart 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.