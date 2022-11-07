Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi!

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen play-off eşleşmeleri ardından Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu da yanıt aramaya başladı. Grup maçlarında başarılı bir grafik çizen sarı lacivertliler iddialı ilerleyişe devam ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi, saati ve rakibi…