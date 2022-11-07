Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi!
Giriş Tarihi: 7.11.2022 15:26

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleşti. Kurayla birlikte son 32 play-off eşleşmeleri belli olurken Fenerbahçe’nin rakibi olabilecek muhtemel takımlar da ortaya çıkmış oldu. Kura çekimi ardından sarı lacivertli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe Avrupa maçları ligin başından bu yana yakın mercek altına alınmış durumda. Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi…

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi!

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen play-off eşleşmeleri ardından Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu da yanıt aramaya başladı. Grup maçlarında başarılı bir grafik çizen sarı lacivertliler iddialı ilerleyişe devam ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi, saati ve rakibi…

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.

İşte, maç takvimi…

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Gruptan birinci çıkarak son 16 turuna gitmeye hak kazanan UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı takvime göre 9-16 Mart 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

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Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı tarihi ve rakibi!
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