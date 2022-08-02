Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi sonrası Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi belli oldu mu, hangi takımla eşleşti?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:02 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:03

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi sonrası Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi belli oldu mu, hangi takımla eşleşti?

Fenerbahçe Slovacko ile Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Çek rakibi Slovacko’yu elediği takdirde play offlara kalacak olan Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile belli olacak. Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak. Peki, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar!

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi sonrası Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi belli oldu mu, hangi takımla eşleşti?

Uefa Avrupa Ligi kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. Fenerbahçe yanında Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in de rakileri belli olacak. Taraftarlar da Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusunu yöneltiyor. Fenerbahçe hangi takımla eşleşti sorusunun cevabı kura çekimi ile cevaplanacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar!

FENERBAHÇENİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin rakibi bugün Avrupa Ligi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 14.00'te yapılacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Slovacko'yu elediği takdirde eşleştiği takımlarla mücadele edecek.

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FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.

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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi sonrası Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi belli oldu mu, hangi takımla eşleşti?
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