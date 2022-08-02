Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi sonrası Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi belli oldu mu, hangi takımla eşleşti?

Uefa Avrupa Ligi kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. Fenerbahçe yanında Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in de rakileri belli olacak. Taraftarlar da Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusunu yöneltiyor. Fenerbahçe hangi takımla eşleşti sorusunun cevabı kura çekimi ile cevaplanacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar!