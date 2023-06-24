Haberler Yaşam Haberleri Fenomen Gizem Bağdaçiçek’e polisli paylaşım soruşturması... Savcılıktan “toplumsal farklılıklar” kararı
Giriş Tarihi: 24.6.2023 11:34 Son Güncelleme: 24.6.2023 11:53

Fenomen Gizem Bağdaçiçek’e polisli paylaşım soruşturması... Savcılıktan “toplumsal farklılıklar” kararı

Fenerbahçeli Bruma’nın kendisine attığı mesajlarları ifşalamasıyla magazin gündemine oturan ünlü fenomen Gizem Bağdaçiçek’in başı polislerle çektiği fotoğraf yüzünden derde girdi. “Alt tarafı bir crop giydim ya” açıklamasıyla polisleri koruması gibi gösteren fenomen takipçilerini kızdırdı. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren fenomen hakkında takipçisinin şikayeti sonucu soruşturma açıldı. Savcılık ise şüphelinin paylaşımının toplumsal farklılıklara yönelik şiddet çağrısı içermediğini ifade ederek dosyaya takipsizlik karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomen Gizem Bağdaçiçek’e polisli paylaşım soruşturması... Savcılıktan “toplumsal farklılıklar” kararı

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren fenomen Gizem Bağdaçiçek'in polislerle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti. Ünlü fenomenin aynı fotoğraf karesindeki polisleri kendi koruması gibi lanse etmesi olayı savcılığa taşıdı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÇIĞ GİBİ TEPKİ

Ünlü fenomen Gizem Bağdaçiçek, iddiaya göre arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü esnada etraftaki polis memurlarını da kadraja alarak fotoğraf çekti. Fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında "Alt tarafı bir crop giydik ya, polis eşliğinde rahatlıkla yürüyebiliyorum" açıklamasıyla paylaşan genç fenomenin bu hareketi takipçilerini kızdırdı.

POLİSLİ FOTOĞRAF SAVCILIĞA TAŞINDI

Bir takipçisinin cesur kıyafetleriyle gündem olan fenomenden şikayetçi olması sonucu Bağdaçiçek hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık bu kapsamda şüpheli fenomenin ifadesine başvurdu.

"MİZAH AMAÇLI YAPTIM"

Savunmasında olay günü tayt ve kısa bir tshirt giydiğini söyleyen Bağdaçiçek, "Arkadaşlarım bana sürekli böyle açık kıyafetlerle sokakta nasıl yürüyebildiğimi soruyordu. Ben de mizah yapmak amaçlı polislerle fotoğraf çekilip onları kendi korumammış gibi göstererek sosyal medyada paylaştım. Tepkiler üzerine fotoğrafı sildim ancak emniyet teşkilatını aşağılama gibi bir amacım yoktu" diyerek suçlamaları reddetti.

SAVCILIKTAN "ŞİDDET ÇAĞRISI" KARARI

Savcılık ise soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesinin sağlanması sonucu suç unsurunun oluşacağını belirtti. Bu yönde şüphelinin bir takım sözler sarf etmesinin suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli olmadığını vurguladı. "Kin" kelimesininse öç almayı gerektirecek şiddetli düşmanlık hareketlerini kapsadığını ve somut olayda şüphelinin paylaşımının toplumsal farklılıklara yönelik şiddet çağrısı içermediğini ifade ederek dosyaya takipsizlik karar verdi.

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Fenomen Gizem Bağdaçiçek’e polisli paylaşım soruşturması... Savcılıktan “toplumsal farklılıklar” kararı
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