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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Fenomenler Tiktok’u 1.2 milyar TL dolandırdı

Tiktok platformunu Jeton denilen sanal paralarla 1.2 milyar lira dolandıran 126 kişi yakalandı. Aralarında fenomenlerin de olduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu

Emir SOMER Emir SOMER
Fenomenler Tiktok’u 1.2 milyar TL dolandırdı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok platformunda yayın yapanlarla onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlattı. Para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğu ve bu kişilerin çalıntı ve kopyalanan kredi kartları kullandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerin Tiktok üzerinde Jeton adı verilen sanal para alabildiklerini, daha sonra bir kereliğine mahsus geri verebildiklerini, aldıkları Jeton'u gönderdikleri fenomenlerin parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı. Gönderen kişi iade isteyince Tiktok, fenomenden parayı geri istedi. Ancak fenomenler harcadıklarını ve iade edemeyeceklerini belirtince Tiktok iadeleri kendi hesabından yaptı.



4 binden fazla banka hesap hareketini inceleyen ekipler hesaplarda 1.2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti. Tiktok fenomeni Onur S.'nin hesabına 9.4 milyon, Fırat I.Ö.'nün hesabına 4.6 milyon, Kenan K.K.'nin hesabına 7.7 milyon, Adem K.'nin hesabına 4.6 milyon, Fatma Nur K.'nin hesabına 1.1 milyon lira, Yalçın A.'nın hesabına 1 milyon, Metin S.'nin hesabına 7 milyon, Murat N.'nin hesabına 1.2 milyon lira yattığını saptadı. İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 işyeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Fenomenler Tiktok’u 1.2 milyar TL dolandırdı
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