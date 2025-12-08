Haberler Yaşam Haberleri Ferdi Özdemir cinayetinde flaş detay: Başı kesilerek canice katledilmişti! ’17 dakika…’
Giriş Tarihi: 8.12.2025 11:06 Son Güncelleme: 8.12.2025 11:13

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü yol kenarında 5 Aralık tarihinde park halinde yanan araçta Ferdi Özdemir (39) kafası kesilmiş halde bulundu. Vahşice işlenen cinayete ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükselirken, otopside Özdemir’in göğsünde 3, bel kısmında 2 bıçak yarası tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir, Aydoğmuş köyünde ailesi, yakınları ve köylüler tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Korkunç cinayet 5 Aralık sabahı Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü kırsalında yaşandı. Otomobilinin yanında baş kısmı olmayan Ferdi Özdemir'in cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili jandarmanın geniş çaplı çalışması sürüyor.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Kesik başın bulunması için kadavra köpekleriyle başlatılan aramalarda arazi taranıyor. Köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar yapılırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.

HUSUMETLİLERİ VARDI

Acılı baba Ramazan Özdemir SABAH'a yaptığı açıklamada oğlunun katillerinin bulunmasını istedi. Canilerin oğlunun başını kesip yaktığını da belirten baba Özdemir, "Bunu yapan insan olamaz. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Bunun cezası idam olmalı. Böyle vahşilik olmaz" dedi.

DİKKAT ÇEKEN '17 DAKİKA' DETAYI

Olay günü oğlunun evden her zamanki gibi çıktığını anlatan Özdemir, "Sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Gideceği yer 5 dakikalık mesafe… Ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Katileri yakalanmadıkça biz tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

