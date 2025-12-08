Ferdi Özdemir cinayetinde flaş detay: Başı kesilerek canice katledilmişti! ’17 dakika…’

Korkunç cinayet 5 Aralık sabahı Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü kırsalında yaşandı. Otomobilinin yanında baş kısmı olmayan Ferdi Özdemir'in cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili jandarmanın geniş çaplı çalışması sürüyor.
ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR
Kesik başın bulunması için kadavra köpekleriyle başlatılan aramalarda arazi taranıyor. Köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar yapılırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.
HUSUMETLİLERİ VARDI
Acılı baba Ramazan Özdemir SABAH'a yaptığı açıklamada oğlunun katillerinin bulunmasını istedi. Canilerin oğlunun başını kesip yaktığını da belirten baba Özdemir, "Bunu yapan insan olamaz. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Bunun cezası idam olmalı. Böyle vahşilik olmaz" dedi.
DİKKAT ÇEKEN '17 DAKİKA' DETAYI
Olay günü oğlunun evden her zamanki gibi çıktığını anlatan Özdemir, "Sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Gideceği yer 5 dakikalık mesafe… Ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Katileri yakalanmadıkça biz tedirgin oluyoruz" diye konuştu.