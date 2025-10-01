Ferdi Tayfur Müzesi’ne ziyaretçi akını

Adana'da açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ni 17 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, 13 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 22 dönümlük alanda inşa edilen merkezde Ferdi Tayfur'un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergilenirken, sanatçının hayatını anlatan belgesel de izlenime sunuluyor. Merkezde ayrıca Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler yer alıyor.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Müze Müdürü Yasemen Kaya, açılışın ardından sanat merkezini günde 300- 400 kişinin ziyaret ettiğini, bugüne kadar toplam 10 bin kişinin gezdiğini söyledi. Kaya, "Açılış sonrasında ciddi bir yoğunluk oldu. Hafta sonları ziyaretçi akını oluyor; günde en az 300 kişi müzeyi ücretsiz gezip etkinliklerden faydalanabiliyor" dedi. Mersin'den gelen Saffet Saçov, "Kendisinin çektiği acıları ben de yaşadığım için ona hayranım. Cenazesine gidemediğim için üzülmüştüm. Bugün müzeyi görmek nasip oldu ve müze gerçekten çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.