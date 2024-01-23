Feshane’deki çalışma yılan hikâyesine döndü

İstanbul'un sembol yapılarından 190 yıllık tarihi Feshane'de 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları Haziran 2023'te güçlükle tamamlanabildi. Ancak Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin "Feshane restore edilerek çevresiyle birlikte İstanbul'a kazandırılıyor" sloganıyla yürüttüğü projenin 2. etabı, aylardır kaderine terk edildi. Feshane'nin hemen yanıbaşındaki alan tamamen atıl hale getirildi.Daha önce içerisinde bir lunaparkın da bulunduğu alan yıkılarak İBB Fen işleri Müdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğü şantiyesi olarak kullanılmaya başlandı. İBB'nin söz konusu alanla ilgili herhangi bir çalışma yapmaması ise vatandaşların tepkisine neden oldu. 31 Mart yerel seçimlerine günler kala çalışmaların ne şekilde seyredeceğini merak eden vatandaşlar, sözkonusu alanın bir an önce bitirilmesini ve İstanbulllulara kazandırılmasını istedi.