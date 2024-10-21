Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de intihar iddiası cinayet çıktı: Bir kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:15 Son Güncelleme: 21.10.2024 12:15

Fethiye’de intihar iddiası cinayet çıktı: Bir kişi tutuklandı

Fethiye’de intihar ettiği iddia edilen bir kişinin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak ölen kişinin arkadaşı tutuklandı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de intihar iddiası cinayet çıktı: Bir kişi tutuklandı

Dün gece, Foça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa A. isimli kişi, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğine dair ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüpheli olduğu gerekçesiyle derinlemesine bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mutlu Yılmaz'ın ölümünün cinayet olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Fethiye’de intihar iddiası cinayet çıktı: Bir kişi tutuklandı
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