Fethiye’de kamyon uçurumdan aşağı sürüklendi! 1 ölü

Fethiye Kayaköy'de orman yolunda seyreden tahta yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ormanlık alanda metrelerce aşağı sürüklenen kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kamyonda sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücü 45 yaşındaki Birol Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anında kamyonda bulunun sürücünün eşi ve çocuğu yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.