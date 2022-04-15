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Giriş Tarihi: 15.4.2022 19:18 Son Güncelleme: 15.4.2022 19:25

Fethiye’de kamyon uçurumdan aşağı sürüklendi! 1 ölü

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Fethiye’de kamyon uçurumdan aşağı sürüklendi! 1 ölü

Fethiye’de bir kamyon yoldan çıkarak ormanlık alanda metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Birol Yaman hayatını kaybetti.

Fethiye Kayaköy'de orman yolunda seyreden tahta yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ormanlık alanda metrelerce aşağı sürüklenen kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kamyonda sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücü 45 yaşındaki Birol Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anında kamyonda bulunun sürücünün eşi ve çocuğu yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fethiye’de kamyon uçurumdan aşağı sürüklendi! 1 ölü
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