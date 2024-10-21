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Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:14 Son Güncelleme: 21.10.2024 12:15

Fethiye'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü

Fethiye’de yayaya çarpan otomobil kaçtı. Yaya Durkadın Demirci hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü

Olay, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın Demirci, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Fethiye'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü
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