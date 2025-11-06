FETÖ dosyalarını kapatan zabit katibinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Adliyesinde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapan Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

3-5 GÜN SONRA HESAPLARIM DÜZELDİ DEMİŞ

Tanık E.A, Ahmet Yılmaz'ı 20 yıldır tanıdığını bu süre zarfında bir dönem beraber iş yaptıklarını ve daha sonra Yılmaz'ın zabıt katibi olduğunu ifade etti. Sanık Yılmaz'ın pandemi döneminde kendisini aradığını belirterek "Ahmet beni aradı ve araç almak istediğini ama hesaplarında bloke olduğunu söyledi. Bu yüzden benim aracı üzerime alıp alamayacağımı sordu. Başta kabul etmedim. Sonra emrivaki bir şekilde kabul etmiş oldum. Eski eşi Zeliha Erbek'in iş yerine gidip çantayla para aldık. Ardından arabanın işlemlerini yapmaya gittik. Arabayı aldım. 3-5 gün sonra hesaplarındaki sıkıntının düzeldiğini söyledi. Arabayı yeniden onun üzerine geçirdik. Benim bu olaylara dair hiçbir bilgim yok. Başka kimseyi tanımıyorum." dedi.

"BEN DOSYAYI KAPATMAYI KABUL ETMEYİNCE BENİ TEHDİT ETTİ"

Söz verilen sanık Yılmaz, tanık E.A'yı tanıdığını beyanlarının doğru olduğu söyledi. Sanık Yılmaz ayrıca FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'dan boş dosyalar aldığını öne sürerek, "Ben Muhammet Talha Bol'dan genelde boş dosyalar alıyordum. Muhammet Talha Bol bana içerisinde FETÖ gizli haberleşme programı ByLock'un bulunduğu bir dosya yolladı. Ben dosyayı kapatmayı kabul etmeyince beni konuşma ve para alışverişi kayıtlarıyla tehdit etti." beyanında bulundu. Yılmaz, 2023 yılı Ekim ayına kadar Bol'la iş yapmaya ve karşılığında para almaya devam ettiğini belirterek, "Benim FETÖ mensubu bir tanıdığım yok. Örgütle bir bağımda yok. Baktığım soruşturma dosyalarından da bir tanışıklığım olmadı çoğu yurtdışındaydı zaten. Maddi sıkıntılarım vardı. Aldığım paralarla borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum." İfadelerini kullandı.

Sanık Reşat Yıldırım ise müvekkillerinin dosyası hakkında bilgi almak için savcıyla görüşemediğinde Yılmaz'dan bilgi aldığını öne sürerek "Ben Ahmet'e hiçbir zaman 'al bu parayı dosyalarımı kapat' demedim. Benden para istediği zamanlarla kapanan dosyalarımın alakası yoktu. Ahmet beni arardı, 'borcum var intihar edeceğim' derdi. Bende bazen yardım amaçlı bazen borç olarak para verirdim. Benim Ahmet'in böyle işler yaptığından haberim yoktu. Ben suçsuzum." dedi. Söz verilen diğer sanıklar da dosyaların kapatılması için kimseye para vermediklerini, sanık Yılmaz'ı tanımadıklarını ve ondan böyle bir talepte bulunmadıklarını beyan ettiler.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme başkanı, sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.