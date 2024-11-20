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Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:10 Son Güncelleme: 20.11.2024 11:12

FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı

Kayseri polisinin FETÖ7nün hücre evleri olan Gaybubet evlerine düzenlediği baskında FETÖ elebaşının koruması olan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A (58) yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülerin kaldığı hücre evini tespit eden polis, şafak baskını düzenledi.

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı
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