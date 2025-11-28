FETÖ firarisi Marmaris’te yakalandı

Marmaris'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari bir hükümlü daha yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen koordineli teknik ve saha takibi sırasında, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Bürosunca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan V.C. isimli şahsın Marmaris'te olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Firari hükümlü V.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.