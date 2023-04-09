FETÖ firarisinin evinden servet çıktı

Adana'da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasın çarptırılan firari hükümlü Kürşat K. yakalandı. Firari hükümlünün saklandığı evde yapılan aramada yaklaşık 500 bin TL değerinde Türk Lirası, Euro, dolar ve altın ele geçirildi. Kürşat K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

3 YILDIR FİRAR

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden aranması bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, öğretmenlikten ihraç edilmiş olan Kürşat K. yargılandığı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve 3 yıldır firari yaşadığını tespit etti.

MAHREM İMAM

Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olan Kürşat K.'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde 'mahrem imam' olarak sohbet hocalığı yaptığı ve farklı kod adlar kullandığı tespit edildi. TEM ekipleri Kürşat K.'nin gizlediği adresi tespit ederek söz konusu eve operasyon düzenledi.

500 BİN LİRA DEĞERİNDE PARA ÇIKTI

Firari hükümlü Kürşat K., gözaltına alınırken evde yapılan aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 Euro ile 13 bin 835 dolar ve yaklaşık 200 bin lira değerinde 8 tam altın, 10 çeyrek altın, 2 adet gram altın, 2 adet burma bilezik ve 2 adet de yine altın kolye ele geçirildi. Telefon ve dijital materyaller incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken Kürşat K., cezaevine konuldu.