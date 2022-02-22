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Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:14 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:28

FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

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FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Konya merkezli 2 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında 4'ü ihraç asker, 1 ihraç polis, 1 avukat, 3 ihraç kamu personeli ve 8 sivil olmak üzere toplam 17 şüpheliyi yakalamak için Konya merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
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