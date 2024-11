FETÖ üslubu Kılıçdaroğlu’nu hakim karşısına çıkarttı

FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarını kürsüde dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçlaması ile 4 ayrı açılan dava Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bulunan dosya ile birleştirildi. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin talimatla alınmasına karar verdi. Duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri alınırken duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda partili geldi. Mahkeme salonunun bulunduğu koridorda duruşmayı takip etmek isteyen çok sayıda avukat ve izleyiciler izdihama sebep oldu. Avukat ve basın mensuplarının salona girme isteği kabul edilmeyince gerginlik yaşandı.



Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına Kemal Kılıçdaroğlu, avukatları, ailesi ve siyasiler alındı. Mahkemede savunma yapan Kılıçdaroğlu, çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü dile getirerek, "Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım" dedi. Kılıçdaroğlu suikastlara, linçlere ve saldırılara uğradığını ifade ederek ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.



AKŞENER'E GÖNDERME

Kılıçdaroğlu hatalarının, pişmanlıklarının ve üzüntülerinin olduğunu kaydederek, "Devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlunu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım. Milletimizi ikna edemedim. Sahte videolar ile sahtekarlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim" ifadelerini kullandı.



'BU BENİM NAMUS BORCUM'

Kılıçdaroğlu, "Bu devleti ve devletin asıl sahibi milletimizi, gelişen dünyanın gerisinde bırakanlarla mücadele etmeye kararlıyım. "Herkes bilsin ki, bu aziz millete tarih önünde son vazifemi yerine getireceğim. Bu benim namus borcum ve son yürüyüşümdür" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.