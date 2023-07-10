FETÖ üyeliğinden yargılanan askeri hekim davasında karar! 3 hekim ceza aldı

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt yöneticiliği olmak üzere 12 askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından dava açılmıştı. Şüpheli Fetullah Gülen hakkında ise üç ayrı suçtan 33 şüpheliye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer 12 sanığın 279 yıldan 299 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz celse duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanıklardan Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, diğer 9 sanığın ise beraatını talep etmişti.

SANIKLAR BERAATLARINI İSTEDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar hazır bulundu. Geçtiğimiz celse verilen mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraatlarını talep etti. Sanıklardan Mustafa Güneş, ''Rapor sahte değil gerçektir. Hayatımda hiçbir zaman FETÖ üyesi olmadım'' diyerek beraatını talep etti. Sanık Hüseyin Günay psikiyatri uzmanı olduğunu belirterek yurtdışında pek çok eğitim verdiğini söyledi. Günay, "Yazdığım mesleki raporlar nedeniyle tutuklandım. Raporlar üzerindeki incelemeler bir sıkıntı olmadığı gösteriyor. Ben 2016'da ihraç edildim ankesörlü hatlardan arandığım yönündeki iddia ise 2017'de yapılmış. Beraatımı talep ederim" dedi.

3 SANIK FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Öner Tatar, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürker'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Sanık Hüseyin Günay ve Ramazan Akyıldız ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün, sanık Zafer Işılak ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Fetullah Gülen'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.