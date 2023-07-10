Haberler Yaşam Haberleri FETÖ üyeliğinden yargılanan askeri hekim davasında karar! 3 hekim ceza aldı
Giriş Tarihi: 10.7.2023 17:49 Son Güncelleme: 10.7.2023 17:54

FETÖ üyeliğinden yargılanan askeri hekim davasında karar! 3 hekim ceza aldı

Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) mensup olmayan askeri okul öğrencilerini sahte sağlık raporlarıyla harp okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 askeri tabibin yargılandıkları davada karar verildi. 9 sanık beraat ederken, 3 sanık ‘’Silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan ceza aldı. Fetullah Gülen’in dosyası ise ayrıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
FETÖ üyeliğinden yargılanan askeri hekim davasında karar! 3 hekim ceza aldı

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt yöneticiliği olmak üzere 12 askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından dava açılmıştı. Şüpheli Fetullah Gülen hakkında ise üç ayrı suçtan 33 şüpheliye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer 12 sanığın 279 yıldan 299 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz celse duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanıklardan Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, diğer 9 sanığın ise beraatını talep etmişti.

SANIKLAR BERAATLARINI İSTEDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar hazır bulundu. Geçtiğimiz celse verilen mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraatlarını talep etti. Sanıklardan Mustafa Güneş, ''Rapor sahte değil gerçektir. Hayatımda hiçbir zaman FETÖ üyesi olmadım'' diyerek beraatını talep etti. Sanık Hüseyin Günay psikiyatri uzmanı olduğunu belirterek yurtdışında pek çok eğitim verdiğini söyledi. Günay, "Yazdığım mesleki raporlar nedeniyle tutuklandım. Raporlar üzerindeki incelemeler bir sıkıntı olmadığı gösteriyor. Ben 2016'da ihraç edildim ankesörlü hatlardan arandığım yönündeki iddia ise 2017'de yapılmış. Beraatımı talep ederim" dedi.

3 SANIK FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Öner Tatar, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürker'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Sanık Hüseyin Günay ve Ramazan Akyıldız ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün, sanık Zafer Işılak ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Fetullah Gülen'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım
Asıl darbeyi Jesus ve Arda’nın babası vurdu
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor: İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Huzuru bozana sınırdışı
Küresel enflasyon açısından kritik günler
Erdoğan’dan başka kim?
Son dakika: Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK'ya darbe
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ üyeliğinden yargılanan askeri hekim davasında karar! 3 hekim ceza aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA