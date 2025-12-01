FETÖ’cü komedyene sahne CHP’li belediyeden

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 29 Temmuz 2016 tarihinde Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yaptığı belirtilen yazışmalarının medyaya yansıması sonrasında komedyen Atalay Demirci, 5 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı. Bir süre tutuklu kalan Demirci, itirafçı oldu ve tahliye edildi.

KİMSE SALON VERMEDİ

Son günlerde Türkiye turnesi yapan Atalay Demirci 4 Aralık'ta Adana'da sahne alacak. Kentte bir çok okulun salonlarında sahne almak isteyen Demirci'nin bu talebi kabul edilmedi. Ancak FETÖ'cü komedyene CHP'li Yüreğir belediyesi tarafından kol kanat gerildi ve Yüreğir Kültür Merkezi'ni kullanabileceği söylendi.

YÜREĞİR BELEDİYESİ YAZISINI KALDIRDI

Bunu üzerine Atalay Demirci, sosyal medya üzerinden Adanalıları gösterisine davet etti. Demirci "Adana 4 Aralık 20.00 Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi" afişini sosyal medya üzerinde paylaştı. Ancak bir süre sonra gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Demirci önceki gün, "Adana tarih ve yer değişti haberiniz ola" paylaşımı yaptı. İkinci paylaşımında Yüreğir Belediyesi yazısını çıkardığı görülen Demirci'nin "Adana 4 Aralık 20.00 Atatürk Kültür Merkezi/ Yüreğir" paylaşımında bulunması dikkat çekti.