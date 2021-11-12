FETÖ’cü saklandığı viraneye güvenlik kamerası kurmuş!



Birkaç metrekarelik viraneye dönmüş bağ evinde saklanan firari FETÖ çatı davası sanığı Salih D.'nin, yakalanmamak ve çevreyi gözetlemek için kulübe kadar olan binaya güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı.

Çatı davası sanığı firari FETÖ’cüyü aldığı önlemler de gizleyemedi | Video