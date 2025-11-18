Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’den ihraç edilen eski hakim Yaşar Akyıldız’ın yargılanmasına devam edildi
FETÖ’nün yargı yapılanmasında olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2014’te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçiminde aday gösterilen ‘Gri kategorideki’ ihraç hakim Yaşar Akyıldız’ın, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Akyıldız’ın tutukluluk halinin devamını hükmetti.

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Mahkeme başkanı, sanık Akyıldız'ın avukatının mahkemeye yeniden mazeret dilekçesi sunduğunu ve bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

FETÖ'nün yargı yapılanmasında bulunduğu gerekçesiyle hüküm giyen tanık A.H., 2010-2014 arasında HSYK'da başkanlık görevini yürüttüğünü belirtti. Bu süreçte örgütün ev toplantılarına katıldığını ifade eden A.H., bu buluşmalarda Akyıldız'dan hiç söz edilmediğini dile getirdi. Tanık A.H., Akyıldız'la aynı apartmanda oturduklarını belirterek "Seçim sürecinde, dönemin HSYK Genel Sekreteri M.K.'nın evinde bazı üyelerle toplandık. Toplantıya hazırlıklı gelmişlerdi. Yanlarında 140 kişilik bir liste vardı ve bu isimlerin kabul edilmesini, bunun 'Hoca efendinin talimatı' olduğunu söylediler. Sayı yüksek geldiği için itiraz edip listeyi görmek istedik. İncelediğimizde Akyıldız'ın isminin listede yer almadığını gördük." dedi.

Savunma için söz verilen sanık Akyıldız ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve banka hesapları üzerindeki blokenin kaldırılmasını ile birlikte tahliyesini istedi. Duruşma savcısı da önceki celse verdiği mütalaayı tekrar edip, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Akyıldız'ın avukatının mazeret dilekçesininin son kez kabul edildiğini bildirerek sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

