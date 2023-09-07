FETÖ’den ihraç eski polis saklandığı evde yakalandı

Adana İl Emniyete Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında meslekten ihraç edilen eski polis memuru Soner Ö.'nün 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştikten sonra bir evde saklandığını belirledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, firari hükümlünün yaklaşık 2 yıldır saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adreste operasyon düzenledi. Yakalanan firari hükümlü Soner Ö., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.