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Giriş Tarihi: 7.9.2023 10:11 Son Güncelleme: 7.9.2023 10:15

FETÖ’den ihraç eski polis saklandığı evde yakalandı

Adana’da FETÖ üyesi olmaktan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Soner Ö., saklandığı evde yakalandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
FETÖ’den ihraç eski polis saklandığı evde yakalandı

Adana İl Emniyete Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında meslekten ihraç edilen eski polis memuru Soner Ö.'nün 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştikten sonra bir evde saklandığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, firari hükümlünün yaklaşık 2 yıldır saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adreste operasyon düzenledi. Yakalanan firari hükümlü Soner Ö., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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FETÖ’den ihraç eski polis saklandığı evde yakalandı
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