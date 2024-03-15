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Giriş Tarihi: 15.3.2024 18:07 Son Güncelleme: 15.3.2024 18:46

FETÖ’den ihraç polis memuru yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik operasyonlarına devam ederken firari mensuplarının yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. FETÖ’nün firari mensubu polis memuru Ünsalan Özkan saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Özkan’ın  6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’den ihraç polis memuru yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari mensuplarını yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKALANDI

Ekipler, FETÖ mensubu olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ünsalan Özkan'ın yakalanması çalışmasında; Keçiören ilçesinde bir ikamette saklandığını belirlemesi üzerine operasyon düzenleyerek gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ÜST DERECEDE BAĞLI

FETÖ firarisi Özkan'ın bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi. Ankara emniyetindeki adli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’den ihraç polis memuru yakalandı
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