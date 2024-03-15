FETÖ’den ihraç polis memuru yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari mensuplarını yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKALANDI

Ekipler, FETÖ mensubu olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ünsalan Özkan'ın yakalanması çalışmasında; Keçiören ilçesinde bir ikamette saklandığını belirlemesi üzerine operasyon düzenleyerek gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ÜST DERECEDE BAĞLI

FETÖ firarisi Özkan'ın bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi. Ankara emniyetindeki adli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.